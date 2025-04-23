У Бєлгородській області російські військові розграбували базу відпочинку

Російські військові розграбували базу відпочинку у Бєлгородській області РФ. Ілюстративне фото

Російські військові розгромили та розграбували базу відпочинку «Малинівка» у селі Нова Таволжанка Шебекинського округу Бєлгородської області РФ, стверджує місцеве видання «Попіл».

За інформацією журналістів, базу відпочинку законсервували у травні 2023 року після чергових обстрілів Шебекіно та Нової Таволжанки, після чого «Малинівку» самовільно зайняли військові різних підрозділів.

З травня 2023-го до лютого 2025-го, пише «Попіл», на території бази знаходилися бійці з ПВК Вагнера і як мінімум дві групи військовослужбовців під управлінням командирів із позивними «Рязань» та «Страж».

Коли військові залишили базу, вони залишили по собі вибиті шибки та двері, розбиті меблі та розграбовані приміщення.

Власники бази склали список викраденого майна із 37 найменувань, зазначає видання. Зокрема, з бази було вкрадено холодильники, побутову техніку, промисловий гриль, два більярдні столи, насоси для басейну, надувний човен, 160 алюмінієвих радіаторів, 400 метрів пластикових труб, 200 квадратних метрів ковроліну, а також 400 літрів тосолу.

Власники «Малинівки» звернулися із заявою про крадіжку до слідчих органів ще 10 лютого, проте про результати розслідування досі нічого невідомо.