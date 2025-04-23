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Україна відмовилася обговорювати території до припинення вогню — Reuters

23 квітня 2025, 17:41

Україна відмовилася обговорювати території до припинення вогню — Reuters

Українська делегація прибула на переговори до Лондона з документом, у якому чітко зафіксована позиція: обговорення територіальних питань можливе лише після повного та безумовного припинення вогню. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на джерело, близьке до переговорів.

«Україна у вівторок передала європейським партнерам документ, де зазначено, що не буде жодних дискусій щодо територіальних поступок до повного припинення вогню», — йдеться у публікації агентства від 23 квітня.

На цьому фоні західні медіа повідомили про нібито наміри представників США наполягати на юридичному визнанні російської окупації Криму та де-факто визнанні окупованих територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

При цьому у Вашингтоні відбулися кадрові перестановки в делегації: держсекретар Марко Рубіо скасував поїздку до Лондона, як і спецпосланець президента США Стів Віткофф, який натомість подався до Москви. Джерело Reuters пов'язало це з «нервовістю» американської сторони і тим, що позиція Києва може не збігатися з домовленостями між США та Росією.

Пізно ввечері Рубіо провів розмову з главою МЗС Великобританії Девідом Леммі і висловив намір приїхати до Лондона пізніше.

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак зазначив, що ключовою темою переговорів стане досягнення повного припинення вогню як необхідної умови початку діалогу. А віцепрем'єрка Юлія Свириденко заявила, що Україна готова говорити про мир, але не про поступки та визнання окупації.

Заморозити війну вздовж поточної лінії фронту запропонував Україні та Росії віцепрезидент США Джей Ді Венс. Сполучені Штати можуть вийти із процесу посередництва між Росією та Україною, якщо не отримають позитивної відповіді.

 

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