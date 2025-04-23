За тиждень Донеччину залишили 853 особи, але 198 повернулися назад

За останній тиждень із Донецької області евакуювалися 853 особи. За даними обласної військової адміністрації, регіон залишили 226 чоловіків, 445 жінок і 173 дитини.
Станом на 22 квітня на підконтрольній українській владі території Донецької області продовжують проживати 281,5 тисяч цивільних, серед них — 21 300 дітей.
На території 17 громад, що знаходяться в зоні активних бойових дій, залишаються 28607 осіб, включаючи 193 дитини.
Водночас, фіксуються випадки повернення людей — за тиждень в область повернулися 198 осіб.
У восьми населених пунктах, де діє наказ про примусову евакуацію сімей з дітьми, як і раніше, проживає 196 неповнолітніх.
Так, у Лиманській громаді, у селищі Новоселівка та селі Шандриголове, залишаються 11 дітей, у Криворізькій громаді — 4, у Добропільській — 181 (з них 112 — у місті Білицьке), у Комарській — 1, у Торецькій громаді (селище Щербинівка) — 5 дітей.
У Дружківській громаді усі діти, які підлягають обов'язковій евакуації, було вивезено.
На територіях активних бойових дій залишаються 193 дитини: 188 — у Лиманській громаді, 5 — у Щербинівці.
Крім того, триває робота з розселення евакуйованих, які не мають можливості самостійно знайти житло. Як повідомив Дмитро Пожарський, начальник відділу соцпослуг, за тиждень розселено 63 особи, включаючи 7 дітей.
У Тернопільській області притулок надано 8 людям, у Хмельницькій — 7, у Львівській — 6. Усі вони — маломобільні громадяни, яким допоміг фонд «Схід SOS».
Завдяки співпраці з фондом Save Ukraine, 19 осіб, включаючи 7 дітей, були розміщені в шелтері в Київській області Сьогодні туди направлено ще 23 особи.
Раніше війська РФ атакували FPV-дронами евакуаційне авто гуманітарної місії «Проліска».