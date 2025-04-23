Трамп: США не вимагають від України визнання Криму, але заяви Зеленського заважають переговорам

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон не вимагає від України визнання Криму російським. Однак, на його думку, заяви президента Володимира Зеленського на цю тему заважають переговорам щодо припинення війни.



У своєму пості у мережі Truth Social Трамп розкритикував публікацію The Wall Street Journal, де Зеленський наголосив, що «Україна юридично не визнає окупацію Криму». За словами Трампа, такі заяви є «провокаційними» та ускладнюють можливість досягнення мирних домовленостей.



«Крим був втрачений ще за президента Обами і вже давно не обговорюється як предмет переговорів. Ніхто не просить Зеленського визнавати Крим російським, але якщо він справді хотів його повернути — чому за нього не боролися одинадцять років тому?», — написав Трамп.



Він також заявив, що ситуація для України залишається критичною: «Україна може отримати мир, або ж вести війну ще три роки і втратити все». За його словами, він прагне врятувати тисячі українських і російських життів, які втрачаються щотижня, і готовий допомогти сторонам знайти вихід із конфлікту.



Раніше у ЗМІ повідомлялося, що США нібито допускають можливість визнання російського контролю над Кримом у рамках майбутньої мирної угоди. Володимир Зеленський, своєю чергою, заперечує обговорення такого сценарію із Трампом. Він наголосив, що Україна виступає за справедливий мир, але відмовляється перетворювати тему окупованих територій на предмет торгу, оскільки це веде до затягування війни — мети, якої, за його словами, прагне Росія.



Зеленський також зазначив, що спроби «ділити» конфлікт на частини та обговорювати компроміси щодо Криму — це повернення до провальних форматів минулого, в яких Україна вже зазнала втрат.

Українська делегація прибула на переговори до Лондона з документом, у якому чітко зафіксована позиція: обговорення територіальних питань можливе лише після повного та безумовного припинення вогню. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на джерело, близьке до переговорів.



Віцепрем'єрка Юлія Свириденко заявила, що Україна готова говорити про мир, але не про поступки та визнання окупації.



Заморозити війну вздовж поточної лінії фронту запропонував Україні та Росії віцепрезидент США Джей Ді Венс. Сполучені Штати можуть вийти із процесу посередництва між Росією та Україною, якщо не отримають позитивної відповіді.