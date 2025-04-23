Українські дрони атакували завод «Шахедів» у Татарстані: що відомо

Збройні Сили України 23 квітня завдали удару по заводу з виробництва ударних безпілотників у Єлабузькому районі Татарстану — на відстані понад тисячу кілометрів від кордону. Про це повідомляється в офіційному Телеграм-каналі Генерального штабу ЗСУ.
За даними Генштабу, потужність підприємства, за яким було завдано удару, становить до 300 безпілотників на добу. Внаслідок атаки зафіксовано вибухи в районі мети. Уточнюється, що пошкоджено цех фінального складання.
Генштаб назвав операцію «справедливою відповіддю» на використання цього об'єкта для забезпечення російської агресії проти України та терористичних атак на цивільні об'єкти.
Раніше атаку на завод в Алабузі підтвердив голова Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко. Він уточнив, що у 2024 році на підприємстві було вироблено понад 6 тисяч ударних дронів типу «Шахед» та «Герань», а також хибних цілей.
За інформацією з українських соцмереж, удару завдали шість українських дронів-літаків: п'ять досягли мети, один був збитий. При цьому в російських медіа визнали лише один збитий дрон і не згадали про збитки.