Москва знову вимагає визнання окупації чотирьох регіонів України

У Кремлі знову подали сигнал про те, що РФ хоче мати повний контроль щонайменше над 4 регіонами України.

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що війна «припинилася б миттєво», якби Україна вивела війська з «регіонів, закріплених у російській конституції» — Луганській, Донецькій, Херсонській та Запорізькій областях.

Раніше Financial Times повідомило, що глава Кремля Володимир Путін запропонував США зупинити війну проти України за нинішньою лінією фронту. Європейські чиновники побоюються, що Путін, ймовірно, використовує очевидну поступку у бік США, щоб схилити Трампа до ухвалення інших вимог Росії та нав'язати їх Україні — наприклад, визнання анексії Криму та заборона вступу до НАТО. Пєсков у коментарі прокремлівській агенції «РИА Новости» назвав цю новину «фейком».

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон не вимагає від України визнання Криму російським. Однак, на його думку, заяви президента Володимира Зеленського на цю тему заважають переговорам щодо припинення війни.