Смерть дитини на переході в Макіївці: за кермом міг бути російський військовий

В окупованій Макіївці за два дні сталося дві ДТП, у яких на пішохідному переході збили дітей. Один інцидент — смертельний.
Перший випадок трапився 22 квітня. Місцеві медіа повідомляють, що нетверезий водій збив на пішохідному переході двох школярів у Червоногвардійському районі Макіївки.
Діти переходили дорогу вулицею Фабриціуса, коли 45-річний п'яний водій автомобіля ВАЗ-2105 збив їх. Внаслідок ДТП школярі дістали травми та були доставлені до лікарні. Водій керував автомобілем, не маючи посвідчення водія.
Дітям — 7 та 15 років.
Другий випадок стався у мікрорайоні Зелений у районі однойменної зупинки 21 квітня. Є лише відеозапис у відкритому доступі. Камера спостереження зафіксувала, як на пішохідному переході вантажний автомобіль наїхав на двох підлітків. Світлофор на цій ділянці дороги не працював.
Один із хлопців відбіг, другий — не зорієнтувався і потрапив під колеса вантажівки, яка їхала на високій швидкості. На відео зафіксовано, що водій, ймовірно, у військовій формі, не втік з місця ДТП. Аварія має очевидців. Дитина загинула.
Місцеві жителі, які вимагають справедливості у соціальних мережах, де опубліковано відео, побоюються, що справу можуть «зам'яти», оскільки за кермом міг бути російський військовий. Вантажівка маркована буквою Z, що означає, що це російська військова техніка, яку використовують для війни проти України.