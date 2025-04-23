Головне за день: Переговори, які не відбулися. РФ атакувала автобус у Марганці

Політика



Раніше заплановану зустріч міністрів закордонних справ Великобританії, Франції, Німеччини та України в Лондоні відкладено. Спочатку від участі відмовився держсекретар США Марко Рубіо, а згодом голови МЗС Британії, Франції та Німеччини. Наразі захід буде проведено у форматі технічних переговорів між чиновниками. За інформацією американського телеканалу CNN, Марко Рубіо відмовився від участі, оскільки Київ відкидає ключовий пункт пропозиції американської адміністрації щодо припинення війни.



Заморозити війну вздовж поточної лінії фронту запропонував Україні та Росії віце-президент США Джей Ді Венс. За словами Венса, це означає, що і Київ, і Москва мають відмовитись від частини територій, які зараз контролюють. При цьому Венс припустив, що підсумкова лінія розмежування може не збігтися із нинішньою лінією фронту.



Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон не вимагає від України визнання Криму російським. Однак, на його думку, заяви президента Володимира Зеленського на цю тему заважають переговорам щодо припинення війни.



Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що війна «припинилася б миттєво», якби Україна вивела війська з «регіонів, закріплених у російській конституції» — Луганській, Донецькій, Херсонській та Запорізькій областях.



Суспільство



За останній тиждень із Донецької області евакуювалися 853 особи. За даними обласної військової адміністрації, фіксуються випадки повернення людей – за тиждень до області повернулися 198 осіб.



Бойові дії



У Полтаві троє людей отримали травми через нічну атаку дронів. Внаслідок російського обстрілу околиць Краматорська постраждала місцева мешканка. Авіація РФ скинула три авіабомби на Чернігівку на Донеччині, поранено одну людину, пошкоджено сім будинків. У Слов'янську загинув чоловік похилого віку. Удар по автобусу в Марганці: загинули вісім жінок та один чоловік, 49 людей поранено. Росія знищила об'єкт, який забезпечує світлом Херсон, у місті намагаються стабілізувати ситуацію.



ЗСУ завдали удару по заводу з виробництва ударних безпілотників у Єлабузькому районі Татарстану. Внаслідок атаки пошкоджено цех фінального складання.



За даними аналітиків DeepState, за досить короткий проміжок часу ЗС РФ суттєво просунулися, окупувавши село Пантелеймонівка та селище Валентинівка, а також зайняли практично все селище Суха Балка і вже роблять спроби штурмових дій на село Романівка.



У прес-службі ОСГВ «Хортиця» також заявили , що ЗС РФ продовжують атакувати на Покровському напрямку і не залишають спроб до 9 травня вийти на адміністративний кордон Донеччини та Дніпропетровщини.