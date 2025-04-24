Київ зазнав масованої атаки РФ: багато загиблих та поранених

Росіяни масовано ударили по Києву, багато загиблих та поранених. Фото: Костянтин та Влада Ліберови

Щонайменше 9 людей загинули, і понад 60 дістали поранень через масовану комбіновану атаку Росії по Києву вночі 24 квітня. Через обстріл у Києві фіксують пожежі у житлових будинках, є руйнування, рятувальники продовжують шукати людей під завалами. Про це повідомляють рятувальники та місцева влада.

Увага, жорстокі кадри!

Перші вибухи в Києві пролунали після опівночі, коли російська армія завдала масованого комбінованого удару крилатими ракетами типу «Калібр», дронами-камікадзе типу «Шахед» та балістичним озброєнням по столиці.

У КДВА близько 02:00 повідомили перші дані про наслідки російського обстрілу. За даними відомства, у кількох районах Києва виникли пожежі у житлових та нежитлових будинках.

Близько 6 години ранку в ДСНС уточнили наслідки нічного обстрілу. За попередніми даними рятувальників, кількість загиблих у Києві зросла до 9 осіб, ще 63 поранені, серед них шестеро дітей.

«Виникли пожежі в гаражах, адмінбудинках, нежитлових будинках. Через падіння уламків горіли авто та суха трава. Пожежники ліквідували спалах», — йдеться у повідомленні.

Також у ДСНС оприлюднили кадри наслідків масованої атаки по столиці.

ЗМІ також вранці оприлюднили відео, на якому видно руйнування у Києві через масовану російську атаку вночі.

Рятувальники та інші екстрені служби продовжують працювати на місцях обстрілу у Києві. У ДСНС зазначили, що станом на 06:00 продовжується пошук людей, які могли опинитися під завалами зруйнованих будівель.