Жінка та дитина загинули у Костянтинівці через російський обстріл, ще двох поранено

Внаслідок атаки російських окупантів по приватному сектору міста Костянтинівка Донецької області загинули жінка та дитина, ще двох мирних жителів поранено. Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.
Зазначається, що 23 квітня, у період з 22:05 по 22:10, російські військові завдали чотирьох ракетних ударів по Костянтинівці.
Внаслідок атаки дістали тілесних ушкоджень, несумісних з життям, 12-річна дівчинка та жінка 40 років.
Крім того, дістали поранень 30-річний чоловік та жінка 47 років.
У момент обстрілу постраждалі перебували у своїх будинках, зазначили у прокуратурі.
Також пошкоджено 15 фасадів домоволодінь, газопровід та лінії електромережі.
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