В окупованому місті Сіверськодонецьк Луганської області нестача не лише терапевтів, а й вузьких спеціалістів. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко.



За його словами, ні місцеві лікарі, які залишилися працювати на РФ, ні «гастролери» з Пермі не в змозі своєчасно обслуговувати жителів та «гостей» з Росії.



«Записатися на прийом у багатьох випадках можна лише на наступний місяць. У середині квітня у реєстратурі ставлять у чергу на середину травня», – зазначив начальник Луганської ОВА.

Нагадаємо, що в Росію з окупованої Луганської області вивезуть тисячі дітей для пропаганди.