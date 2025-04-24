Війська РФ 42 рази обстріляли населені пункти Донецької області за добу: є загиблі та поранені

Пожежа на місці російського обстрілу в одному із населених пунктів Донецької області 23 квітня. Фото: ОВА

Протягом минулої доби російські окупаційні війська 42 рази завдавали ударів по населених пунктах Донецької області. Про це станом на ранок 24 квітня повідомив начальник обласної військової адміністрації (ОВА) Вадим Філашкін.

Покровський район. У Мирнограді 1 особа поранена, пошкоджено 4 будівлі. У Добропіллі пошкоджено промислові приміщення; у Чернігівці поранено людину, пошкоджено 7 будинків та 2 автомобілі. У Покровську зруйновано адмінбудівлю та пошкоджено будинок, у Родинському пошкоджено адмінбудівлю.

Краматорський район. У Лиманській громаді пошкоджено 8 будинків в Озерному, 7 у Зарічному, 5 у Старому Каравані та 2 у Торському. У Слов'янську 1 особа загинула та 1 поранена, пошкоджено 17 приватних будинків. У Довгій Балці Іллінівської громади поранено людину, пошкоджено 7 об'єктів. У Костянтинівці 2 особи загинули та 2 поранені, пошкоджено 26 приватних будинків, 2 лінії електропередач, газопровід та 3 автомобілі.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 2 багатоповерхівки та 22 приватні будинки.

З лінії фронту евакуйовано 180 осіб, у тому числі 53 дитини, зазначив голова ОВА.