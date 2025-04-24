Атака РФ на Україну: збито 112 цілей силами ППО

У ніч на 24 квітня 2025 року російські війська завдали масованого комбінованого удару по території України. Атака почалася близько 19:30 23 квітня і тривала всю ніч. Основним напрямком удару стала столиця — місто Київ.
За інформацією Командування Повітряних Сил ЗСУ, окупанти застосували ракети різних типів повітряного, наземного та морського базування, ударні БпЛА Shahed, а також дрони-імітатори.
Радіотехнічними військами зафіксовано 215 ворожих цілей, серед них:
До відбиття атаки було залучено авіацію, сили ППО, мобільні групи та засоби радіоелектронної боротьби.
Станом на 10:00 збито 112 цілей:
Крім того, 68 дронів-імітаторів були локалційно втрачені без наслідків. У відбитті атаки брали участь винищувачі F-16 і Mirage, на рахунку українських пілотів — десятки збитих цілей.
Від ударів постраждали Київська, Харківська, Дніпропетровська, Житомирська, Запорізька та Хмельницька області. Інформація про наслідки уточнюється.
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