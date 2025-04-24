Атака РФ на Україну: збито 112 цілей силами ППО

ППО України. Фото: ПС ЗСУ

У ніч на 24 квітня 2025 року російські війська завдали масованого комбінованого удару по території України. Атака почалася близько 19:30 23 квітня і тривала всю ніч. Основним напрямком удару стала столиця — місто Київ.







За інформацією Командування Повітряних Сил ЗСУ, окупанти застосували ракети різних типів повітряного, наземного та морського базування, ударні БпЛА Shahed, а також дрони-імітатори.

Радіотехнічними військами зафіксовано 215 ворожих цілей, серед них:

11 балістичних ракет «Іскандер-М/KN-23»;

37 крилатих ракет Х-101;

6 крилатих ракет «Іскандер-К»;

12 крилатих ракет «Калібр»;

4 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69;

145 ударних БпЛА та дронів-імітаторів.

До відбиття атаки було залучено авіацію, сили ППО, мобільні групи та засоби радіоелектронної боротьби.

Станом на 10:00 збито 112 цілей:

7 балістичних ракет;

31 крилата ракета Х-101;

6 ракет «Калібр»;

4 керовані авіаційні ракети;

64 ударних БпЛА Shahed.

Крім того, 68 дронів-імітаторів були локалційно втрачені без наслідків. У відбитті атаки брали участь винищувачі F-16 і Mirage, на рахунку українських пілотів — десятки збитих цілей.



Від ударів постраждали Київська, Харківська, Дніпропетровська, Житомирська, Запорізька та Хмельницька області. Інформація про наслідки уточнюється.