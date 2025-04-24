ДонДУ інтегрують до «Руху Перших» — менше навчання, більше пропаганди

Донецький державний університет (ДонДУ), що перебуває під окупацією, підписав угоду про співпрацю з прокремлівською молодіжною організацією «Рух Перших». Про це повідомляють активісти українського руху опору «Жовта Стрічка».



Формально йдеться про «спільні заходи та проєкти», але на практиці — це посилення ідеологічного тиску на студентів.



Замість занять учні дедалі частіше прямуватимуть на пропагандистські форуми, конференції «про єдність із Росією», концерти із символікою Z та інші заходи, де замість навчання та критичного мислення посідає нав'язаний порядок денний.



«ДонДУ фактично інтегрують у "Рух Перших" — ідеології буде ще більше, навчання ще менше», — йдеться у повідомленні «Жовтої Стрічки».

Нагадаємо, в окупованому Донецьку студентів «Донецького державного університету» попереджають про відрахування за прослуховування української музики.