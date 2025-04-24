Під завалами будинку у Києві, ймовірно, залишаються до 10 осіб — МВС

До 10 людей можуть залишатися під завалами зруйнованого будинку у Києві після російської атаки. Фото: ДСНС

Рятувальники продовжують працювати на місці обстрілу у Святошинському районі Києва. Про це заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, передає «Радіо Свобода».

За словами міністра, рятувальні служби вже обійшли всі квартири у пошкоджених будинках, там не виявили загиблих та поранених.

«Ми чуємо дзвінки мобільних телефонів із-під завалів. Все свідчить про те, що там залишаються тіла загиблих. Можливо, і живих (…) Ми говоримо, попередньо, про пошук ще до 10 людей», — заявив Клименко.

Також він уточнив, що внаслідок російської атаки на Київ загинули 8 людей: останки тіла, виявлені на місці удару, помилково прийняли за 9-го загиблого. Ці останки передали на експертизу.

Міністр також розповів, що внаслідок атаки загинули 2 дитини з однієї сім'ї, проте ця інформація, за його словами, потребує додаткового підтвердження.

На даний момент на місці удару працюють понад 100 рятувальників.

Клименко також наголосив, що житловий будинок зруйнувала російська ракета.

Нагадаємо, сьогодні вночі і вранці Київ зазнав масованої атаки російських військ — противник бив по місту ракетами та безпілотниками.