СБУ затримала шпигуна РФ і пособника на кордоні Сумщини

Служба безпеки України затримала російського шпигуна та його місцевого інформатора, які готували прорив диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ) на територію Сумської області. Про це повідомляє пресцентр СБУ.
Один із затриманих — громадянин Росії, який проживав в Україні і нещодавно отримав завдання шпигувати за Силами оборони. За задумом російських спецслужб, він мав забезпечити маршрут для проникнення ДРГ з території Брянської області РФ у Шосткинський район Сумщини.
Щоб обійти позиції українських військ, зловмисник залучив до розвідки 60-річного місцевого жителя — безробітного, який очікував на окупацію регіону. Під виглядом риболовлі вони об'їжджали прикордонну місцевість, потай фіксували розташування військових об'єктів і місць падіння ворожих снарядів, щоб передати дані ФСБ.
Зловмисників затримали на блокпосту після спроби покинути район базування українських військ. При них виявлено мобільні телефони, що використовувалися для фільмування та зв'язку з куратором. Слідство вже висунуло фігурантам підозри. Обидва перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях