В Україну повернули тіло журналістки Вікторії Рощиної: росіяни її катували у полоні

Вікторія Рощина. Фото: Facebook

У рамках нещодавньої репатріації наприкінці лютого 2025 року тіло журналістки Вікторії Рощиної повернули в Україну. Про це в інтерв'ю виданню «Цензор.НЕТ» повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Леонід Тимченко.



За його словами, за допомогою ДНК-експертизи ідентифікували особу журналістки.



Голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин заявив, що деякий час після повернення тіла журналістки потрібно було зберігати тишу, бо росіяни часто застосовують тактику заміни тіл і не було впевненості, що це саме Вікторія Рощина.



«З огляду на тортури та стан тіла, родина Рощиної попросила не одну, а кілька ДНК-експертиз. Наскільки мені відомо, експертизи проводили не лише в Україні, а й за кордоном, щоб переконатися, що це Вікторія. Росіяни вбили 27-річну журналістку, яку довгий час незаконно утримували та катували», – сказав Юрчишин.

Нагадаємо, що Вікторія Рощина зникла 3 серпня 2023 року на окупованій території, звідки готувала репортаж.



У травні 2024 року Росія вперше визнала, що тримає в полоні Рощину.



10 жовтня з'явилася інформація про смерть у російському полоні журналістки Вікторії Рощиної. Вона підтвердилася цього ж дня. Згідно з повідомленням Міноборони РФ, яке від відомства отримав батько журналістки, Рощина померла 19 вересня.



Пізніше стало відомо, що українську журналістку росіяни тримали в установах, де застосовують тортури.



Вікторія співпрацювала з «Новинами Донбасу» влітку та восени 2022 року як журналістка-фрілансер. До цього моменту за її плечима був багаторічний досвід роботи в українських ЗМІ. З матеріалами, написаними Вікторією, можна ознайомитись за посиланням.