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На Лиманському напрямку дрони ЗСУ знищили 3 БТР РФ

24 квітня 2025, 12:59

На Лиманському напрямку дрони ЗСУ знищили 3 БТР РФ

Удар дронів ЗСУ по БТР РФ. Фото: кадр із відео Удар дронів ЗСУ по БТР РФ. Фото: кадр із відео

На Лиманському напрямку бійці оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» за підтримки підрозділу «Signum» бригади імені князя Володимира Мономаха знищили три російські бронетранспортери разом з екіпажами. Про це повідомляється в офіційному Telegram-каналі ОСУВ «Хортиця».

БТР рухалися колоною в бік позицій українських військ, але були оперативно виявлені й атаковані дронами. У результаті точної роботи операторів ворожу техніку та екіпажі було повністю знищено.

За оцінками, втрати ворога в цій операції становлять приблизно $3 мільйони — це вартість спаленої техніки та обладнання.

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