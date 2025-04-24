На Лиманському напрямку дрони ЗСУ знищили 3 БТР РФ

На Лиманському напрямку бійці оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» за підтримки підрозділу «Signum» бригади імені князя Володимира Мономаха знищили три російські бронетранспортери разом з екіпажами. Про це повідомляється в офіційному Telegram-каналі ОСУВ «Хортиця».
БТР рухалися колоною в бік позицій українських військ, але були оперативно виявлені й атаковані дронами. У результаті точної роботи операторів ворожу техніку та екіпажі було повністю знищено.
За оцінками, втрати ворога в цій операції становлять приблизно $3 мільйони — це вартість спаленої техніки та обладнання.
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