РФ намагається прорватися в Дніпропетровську область

Обстріл Успенівки військами РФ. Фото: кадр із відео

Російські війська продовжують активні наступальні дії поблизу адміністративного кордону Дніпропетровської області. За інформацією Telegram-каналу «Офіцер+», за останній тиждень зафіксовано просування противника в районі населених пунктів Успенівка та Надіївка, включно з боями в самих селах.

ЗС РФ з боями просуваються в Успенівці та Надіївці. Фото: скрін DeepState

Від ранку ворог розпочав штурм із використанням бронемашин (БМП), легкої автомобільної техніки (ЛАТ) і мотоциклів. Українські сили продовжують наносити вогневе ураження, знищуючи техніку і живу силу противника.



За даними джерела, ворог зосереджує зусилля на цьому напрямку з метою символічної «перемоги» до 9 травня та перерізання стратегічної траси Покровськ — Павлоград.



Однак, попри наступ, траса вже перебуває під вогневим контролем російської армії, що ускладнює логістику, але не гарантує оперативного успіху.

Нагадаємо, війська РФ 42 рази обстріляли населені пункти Донецької області за добу.