Дрон ЗСУ підірвав боєкомплект «Граду» РФ

Аеророзвідники Сил оборони України з підрозділу «Аеронавти» опублікували відео точного удару українського FPV-дрона по російській реактивній системі залпового вогню БМ-21 «Град».
Унаслідок влучання сталася потужна детонація боєкомплекту. Момент вибуху потрапив на відео, зняте з повітря, і був опублікований у соцмережах із підписом: «Знищення — єдиний аргумент, який сприймають ка**пи, тому ми продовжуємо збирати якомога більше таких аргументів».
Точне місце і час фільмування не розголошуються з міркувань безпеки, проте відомо, що операція проходила на одному з активних напрямків фронту.
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