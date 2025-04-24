Сили спецоперацій ЗСУ у ближньому бою знищили взвод військових КНДР у Курській області

6-й полк «Рейнджер» Сил спеціальних операцій ЗСУ провів спеціальні дії проти регулярних військ Північної Кореї у Курській області. Про це повідомили у пресслужбі ССО.
У ході ближнього бою та швидкого контакту оператори ССО знищили 25 північнокорейців.
«Ці події відбулися минулого місяця, але через оперативну безпеку ми тільки зараз можемо розповісти про це і показати відео з безпілотника та камер воїнів ССО. Вісім рейнджерів на броньованому Humvee висунулися в тил противника, за підтримки розвідувальних дронів вийшли на дистанцію прямого ураження та зайняли вигідні вогневі позиції в окопах. Оператори ССО розпочали ближній бій проти ворожого взводу чисельністю 25 людей – утричі більше за них – і зберегли ініціативу до його завершення. Попри чисельну перевагу противника та артилерійський вогонь, воїни ССО довели перевагу якості над кількістю та не залишили цілому взводу КНДР шансів при контакті. Група рейнджерів відійшла після успішного виконання завдання», – зазначили у Силах спецоперацій.
Нагадаємо, що українські війська просунулися у місті Торецьк Донецької області.