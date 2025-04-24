МіГ-29 ЗСУ знищив бліндаж з окупантами на Запорізькому напрямку

На Запорізькому напрямку український винищувач МіГ-29 завдав точкового удару по бліндажу з живою силою противника. Про це повідомили в блозі українських льотчиків «Соняшник».
«Ось він JDAM чудотворний — близько взводу йобликів разом із БК вирушили кобзонитися», - йдеться в повідомленні пілотів.
За даними Генерального штабу ЗСУ, минулої доби українська авіація, ракетні війська та артилерія вразили: 10 районів зосередження особового складу, техніки та озброєння противника, 2 пункти управління БпЛА, 1 засіб радіоелектронної боротьби, 4 артилерійські системи і ще один важливий військовий об'єкт.
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