Трамп може зустрітися з Путіним після свого візиту на Близькій Схід — CNN

Президент США Дональд Трамп. Фото: NBC News

Президент США Дональд Трамп заявив, що зустрінеться з Путіним «невдовзі після своєї поїздки на Близький Схід». Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Трамп повідомив журналістам, що, швидше за все, не зустрічатиметься з Володимиром Путіним під час свого візиту на Близький Схід у травні, як передбачалося раніше.

«Це можливо, але, найімовірніше, ні. Я думаю, ми зустрінемося з ним незабаром після цього», — сказав Трамп, відповідаючи на запитання, чи зустрінеться він із Путіним у Саудівській Аравії, передає CNN.

Трамп збирається відвідати Саудівську Аравію, Катар та Об'єднані Арабські Емірати 13-16 травня.

Раніше Трамп припускав, що його зустріч із Путіним може пройти в Саудівській Аравії. У цій країні США проводили окремі переговори з Росією та Україною, на яких обговорювалося припинення вогню.