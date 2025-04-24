Пілоти дронів виявили пересування військ і запобігли російському штурму на Сіверському напрямку

Знищена російська техніка на Сіверському напрямку. Фото: кадр із відео

Днями пілоти 108-го гірсько-штурмового батальйону 10-ї гірсько-штурмової бригад ЗСУ заздалегідь виявили пересування російських військ та зупинили штурм на Сіверському напрямку. Про це повідомили у пресслужбі оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця».



Внаслідок бойової роботи знищені два авто та п'ять мотоциклів.



«Окупанти спробували знову здійснити штурмові дії. Але завчасне виявлення пересування, майстерність наших операторів та дрони зупинили їхні дії на самому початку», – зазначили в ОСУВ «Хортиця».

Нагадаємо, що у ЗСУ розповіли, чому російська армія відступає від західних околиць міста Покровськ Донецької області.