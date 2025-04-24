Обстріл Донецької області: у Дружківці та Краматорську пролунали вибухи

З різницею приблизно у 10 хвилин російські окупаційні війська нанесли по Дружківці серію авіаударів. Підіймається дим над приватним сектором у північній частині міста. Про це повідомляє кореспондент «Новин Донбасу».

Також було видно дим над Краматорськом після того, як там прогримів вибух. Унаслідок обстрілу міста було пошкоджено вікна та фасад будівлі місцевого вокзалу та будівлі інших виробничих приміщень станції. Також пошкоджено пасажирський автобус.

Працівники вокзалу та пасажири не постраждали, рух поїздів здійснюється за графіком, зазначила місцева влада.



За попередньою інформацією, обстрілу також зазнало непрацююче підприємство в Старому місті.

Деталі уточнюються.

Протягом минулої доби російські окупаційні війська 42 рази били по населених пунктах Донецької області.