В окупованому Маріуполі встановлюють герб Росії на 17-метровий монумент

Встановлення герба РФ на монумент в окупованому Маріуполі. Фото: кадр із відео

У Приморському парку окупованого Маріуполя на 17-метрову стелу «Місто військової слави» встановлюють герб Росії. Про це повідомили у пресслужбі Маріупольської міської ради.



Монумент відкриють до так званого «Дня перемоги». За словами росіян, це «подарунок місту».



«Зазначається, що на тлі інших міст військової слави саме в Маріуполі використовується найбільша кількість барельєфів, а стела з усіх буде «найвеличнішою». На тумбах розміщені барельєфи та горельєфи. Їх відливали в Москві та Підмосков'ї. На тумбах відобразили події 2014 року на Донеччині та можна побачити історичні етапи становлення міста. Звісно, відшліфовані російською пропагандою. Центральне місце на постаменті відведене указу Путіна про присвоєння Маріуполю звання «Місто військової слави». Сам монумент присвячений військовим РФ, які брали участь у наступах на Донбасі», – сказали у міськраді.

Нагадаємо, що в окупованому місті Сіверськодонецьк на Луганщині не вистачає лікарів.