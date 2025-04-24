У селищі на окупованій Луганщині помітили символи опору

В окупованому селі Фащівка на Луганщині зафіксовано ознаки дії руху опору. Як повідомляє «Жовта Стрічка», у населеному пункті з'явилися зав'язані жовті стрічки — традиційний символ присутності українського підпілля на тимчасово окупованих територіях.
Фащівка, розташована між Хрустальним і Антрацитом, була окупована ще 2015 року. Фактично йдеться про два однойменні населені пункти, що розташовані за кілька кілометрів один від одного — у Ровеньківському та Алчевському районах.
До 2014 року тут функціонував великий залізничний вузол, який обслуговував потоки в Луганськ, Антрацит, Іловайськ і на територію Росії. У регіоні розташовані збагачувальні фабрики, склади й важливі енергетичні маршрути, пов'язані з антрацитовими шахтами.
З 2022 року Росія активно використовує логістику Фащівки для перевезення вугілля та військових вантажів. Село фактично перетворилося на один із ключових транзитних пунктів для техніки та постачання окупантів.
«Звільнення обох Фащівок — важливе завдання для України. І стає ще важливішим, коли місцеві мешканці демонструють свою віру та очікування звільнення», - зазначають активісти «Жовтої Стрічки».
Для довідки: від Фащівки до прифронтового Торецька — всього близько 65 кілометрів.
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