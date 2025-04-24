Масштабні втрати РФ: Генштаб оприлюднив свіжу статистику

Генеральний штаб Збройних Сил України повідомив, що з початку 2025 року втрати російських окупаційних військ у живій силі склали майже 155 тисяч осіб (154 530).
«Лише з початку року, завдяки професійній роботі всіх складових Сил оборони, втрати ворога в живій силі сягнули майже 155 тисяч осіб. Щиро дякую кожному захиснику і захисниці за стійкість і віру в нашу Перемогу. Боротьба триває. Слава Україні!», - про це розповів головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський.
За інформацією Генштабу, розрахунок втрат здійснюється по всій лінії фронту.
Нагадаємо, за минулу добу втрати російських загарбників склали 1060 осіб.
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