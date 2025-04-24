Reuters: Росія застосувала північнокорейську ракету КН-23 під час удару по Києву

Число загиблих внаслідок російської ракетно-дронової атаки по Києву в ніч на четвер досягло 12 осіб, повідомив голова Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко.

«Рятувальники деблокували ще два тіла з-під завалів у Святошинському районі. Наразі вже 12 загиблих. На місці продовжуються роботи з ліквідації наслідків», — написав Ткаченко в Telegram.

Раніше повідомлялося про десять загиблих та 90 постраждалих внаслідок ракетного удару по Києву. Серед постраждалих 12 дітей віком від 1,5 до 18 років. Щонайменше 44 особи госпіталізовані.

Під час масованої повітряної атаки Росія, ймовірно, використала північнокорейську балістичну ракету KN-23 (KN-23А). Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на українське військове джерело.

За його словами, саме ця ракета стала причиною загибелі щонайменше восьми людей внаслідок обстрілу столиці.

Зазначається, що офіційно українські військові поки що не розкривали тип використаного озброєння. У заявах після атаки вказувалося, що Києвом було випущено сім балістичних ракет, класифікованих як «Іскандер-М/КН-23».

Згідно з даними Reuters, на початок 2025 року Північна Корея поставила Росії 148 балістичних ракет KN-23 і KN-24.