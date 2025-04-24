Окупанти затримали мешканця Старобільська — йому приписали зв'язок із «Айдаром»

В окупованому Луганську заарештовано мешканця Старобільська, якого звинувачують у причетності до українського батальйону «Айдар» та поширення інформації, яка «дискредитує армію РФ».



Окупаційні слідчі органи РФ затримали мешканця Старобільська, який нібито публікував у соціальній мережі матеріали українських ЗМІ. Стверджується, що ці матеріали «містили ознаки реабілітації нацизму» та «паплюжили армію» країни-окупанта.



Під час обшуку будинку у чоловіка знайшли документи, що підтверджують службу в батальйоні «Айдар».



Затриманого залишили під вартою.

Раніше Південний окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону сьогодні, 26 березня, ухвалив вирок 23 українцям, пов'язаним із полком «Азов».



«Верховний суд ДНР» на окупованій Донеччині незаконно засудив трьох військовослужбовців Національної гвардії України (полк «Азов») — Владислава Ручку, Андрія Ярошинського та Дмитра Ігнатенка — до позбавлення волі.