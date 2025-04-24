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ООН: з початку квітня в Україні постраждали майже 850 мирних жителів через обстріл

24 квітня 2025, 22:00

ООН: з початку квітня в Україні постраждали майже 850 мирних жителів через обстріл

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ) підтвердила загибель щонайменше 151 мирного жителя та поранення ще 697 людей з 1 по 24 квітня 2025 року внаслідок російських обстрілів. Про це повідомляється в офіційній заяві ММПЛУ, опублікованій 25 квітня.

За даними місії, Росія продовжує завдавати інтенсивних ударів по всій території України. Особливо руйнівною виявилася ранкова атака 24 квітня — скоординований обстріл Києва та як мінімум вісім інших областей із застосуванням ракет та дронів-камікадзе.

У столиці загинули щонайменше дев'ятеро людей, постраждали 90, у тому числі 12 дітей. Сорок чотири людини було госпіталізовано. Один із ракетних ударів повністю зруйнував двоповерховий житловий будинок в одному з районів Києва. Пошуково-рятувальні роботи продовжуються, під завалами можуть бути люди, включаючи дітей. Падіння уламків збитих ракет також спричинило пожежі у різних частинах міста.

Аналогічні атаки відбулися вночі та в інших регіонах — у Харківській, Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій та Київській областях. За даними ООН, зафіксовано численні випадки поранення цивільних.

«Сцени руйнувань та людських страждань, які ми спостерігали сьогодні вранці у Києві, демонструють тривожну тенденцію: саме громадянське населення несе на собі основний тягар цих атак», — заявила глава ММПЛУ Даніель Белль.

У ММПЛУ також зафіксували зростання кількості жертв у прифронтових районах Херсонської, Донецької, Сумської та Харківської областей, де удари завдавалися безпілотниками малого радіуса дії.

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