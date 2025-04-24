Зеленський: Російська армія втрачає людей удвічі частіше, ніж українська

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що співвідношення поранених та загиблих в українській армії значно краще, ніж у російській. Про це він розповів в інтерв'ю американському журналістові Бену Шапіро.



«Я не порівнюю армії, але якщо говорити про цифри: у нас на одного загиблого припадає десятеро поранених. У російській армії десять втрат — п'ять убитих, п'ять поранених. Іноді шість до чотирьох», — зазначив Зеленський.



Він наголосив, що такий розрив пояснюється рівнем медичної підтримки, який забезпечують українським військовим. За його словами, Україна ділиться цими доробками і з міжнародними партнерами.

Раніше Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що загальні втрати Росії у живій силі з початку повномасштабного вторгнення перевищили 900 тисяч осіб. У березні українські військові уразили 1644 артилерійські системи російських окупантів.