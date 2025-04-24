Ви не уявляєте, який тиск ми чинимо: Трамп — про Крим та переговори з Москвою

США чинять дуже великий тиск на Москву і вона це знає, заявив американський президент Дональд Трамп.



«Ви не знаєте, який тиск я чиню на Росію. Ви не уявляєте… Ми чинимо великий тиск на Росію, і Росія це знає, і деякі близькі до неї люди знають, інакше б він зараз не говорив», — сказав Трамп журналістам в Овальному кабінеті.



Трамп наголосив, що потрібно, щоб Україна теж захотіла укласти угоду.



Крім того, він вважає, що «буде важко» повернути Україні її території, зокрема Крим.



«Коли ви говорите про Крим, це було передано за президента на ім'я Барак Обама. Це не мало нічого спільного зі мною. Це було 11 років тому... Вони (українці, ред.) прийняли рішення. Не було жодної кулі, не було бою, нічого не було. Просто передали. Тепер кажуть: ну, можеш повернути? Я вважаю, що це буде дуже важко зробити. Це дав Барак Обама, коли він був президентом, а не Дональдом Трампом», — сказав він журналістам.

Президент США Дональд Трамп висловив невдоволення російськими ударами по Києву. Також Трамп заявив, що зустрінеться з Путіним «невдовзі після своєї поїздки на Близький Схід».

Днем раніше Трамп заявив, що Вашингтон не вимагає від України визнання Криму російським. Однак, на його думку, заяви президента Володимира Зеленського на цю тему заважають переговорам щодо припинення війни.



Раніше у ЗМІ повідомлялося, що США нібито допускають можливість визнання російського контролю над Кримом у рамках майбутньої мирної угоди. Володимир Зеленський, своєю чергою, заперечує обговорення такого сценарію із Трампом. Він наголосив, що Україна виступає за справедливий світ, але відмовляється перетворювати тему окупованих територій на предмет торгу, оскільки це веде до затягування війни — мети, якої, за його словами, прагне Росія.



Зеленський також зазначив, що спроби «ділити» конфлікт на частини та обговорювати компроміси щодо Криму — це повернення до провальних форматів минулого, в яких Україна вже зазнала втрат.