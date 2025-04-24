Зеленський: Україна отримала від США допомогу на 105 млрд доларів, в основному зброєю

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна отримала від Сполучених Штатів допомогу на загальну суму 105 мільярдів доларів, більша частина якої була надана у вигляді озброєння. Про це він повідомив в інтерв'ю американському журналістові Бену Шапіро.



«Україна чітко фіксує обсяги отриманої допомоги. Ми отримали 105 мільярдів доларів, і більшість із них — це зброя», — наголосив Зеленський.



За його словами, надані кошти використовувалися виключно за призначенням.



«Вони застосовуються на полі бою», — сказав він.

У березні Дональд Трамп стверджував, що США надали Україні допомогу на суму близько 350 млрд доларів, що значно перевищує внесок європейських країн. Однак незалежні джерела, включаючи Congressional Research Service, вказують, що фактична сума американської допомоги становить близько 182 млрд доларів.