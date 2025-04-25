Атака дронів РФ по Павлограду: двоє загиблих, є поранені

Росія здійснила масовану атаку безпілотниками по Дніпропетровській області. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
Унаслідок влучень у Павлограді сталося кілька загорянь, зокрема в житловій багатоповерхівці. За уточненими даними, загинули дві людини.
Шістьох постраждалих госпіталізували, одна з них - у важкому стані, решта — у стані середньої тяжкості. Ще двом надали допомогу на місці, серед них 15-річна дівчина.
За даними ОВА, сили протиповітряної оборони знищили 11 російських безпілотників.
Раніше в ніч на 24 квітня 2025 року російські війська завдали масованого комбінованого удару по території України.
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