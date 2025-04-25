Атака дронів РФ по Павлограду: двоє загиблих, є поранені

Павлоград атакували БпЛА РФ. Фото: Дніпропетровська ОВА

Росія здійснила масовану атаку безпілотниками по Дніпропетровській області. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.



Унаслідок влучень у Павлограді сталося кілька загорянь, зокрема в житловій багатоповерхівці. За уточненими даними, загинули дві людини.



Шістьох постраждалих госпіталізували, одна з них - у важкому стані, решта — у стані середньої тяжкості. Ще двом надали допомогу на місці, серед них 15-річна дівчина.



За даними ОВА, сили протиповітряної оборони знищили 11 російських безпілотників.

Раніше в ніч на 24 квітня 2025 року російські війська завдали масованого комбінованого удару по території України.