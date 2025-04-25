Сили ППО збили 41 Shahed, ще 40 дронів не долетіли

У ніч на 25 квітня Росія атакувала Україну 103 ударними безпілотниками, включно з дронами-імітаторами. Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.
Атаку відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на 08:30 підтверджено збиття 41 ударного БпЛА типу Shahed. Ще 40 дронів-імітаторів були втрачені локаційно і не досягли цілей — за даними ЗСУ, без негативних наслідків.
Унаслідок атаки постраждали Харківська, Сумська, Черкаська, Донецька та Дніпропетровська області.
Раніше повідомлялося, що Росія здійснила масовану атаку безпілотниками по Дніпропетровській області.
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