Сили ППО збили 41 Shahed, ще 40 дронів не долетіли

Вночі збито 41 Shahed. Фото: ПС ЗСУ

У ніч на 25 квітня Росія атакувала Україну 103 ударними безпілотниками, включно з дронами-імітаторами. Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.



Атаку відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:30 підтверджено збиття 41 ударного БпЛА типу Shahed. Ще 40 дронів-імітаторів були втрачені локаційно і не досягли цілей — за даними ЗСУ, без негативних наслідків.



Унаслідок атаки постраждали Харківська, Сумська, Черкаська, Донецька та Дніпропетровська області.

Раніше повідомлялося, що Росія здійснила масовану атаку безпілотниками по Дніпропетровській області.