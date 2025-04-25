Російська авіація скинула авіабомбу на будинок у Яровій на Донеччині: загинули батько та син, мама поранена

Наслідки удару по Яровій на Донеччині. Фото: Донецька обласна прокуратура

25 квітня о 05:10 російські війська завдали двох авіаційних ударів по селищу Ярова Лиманської громади. Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.



Окупанти скинули на селище авіабомби ФАБ-250 з УМПК. Пошкоджені близько 10 будинків, магазин та господарська споруда.



Внаслідок прямого влучання у житловий будинок за місцем проживання загинули 61-річний чоловік та його 88-річний батько. Крім того, 90-річна мама загиблого, яка на момент атаки перебувала в літній кухні, отримала поранення. Їй надають медичну допомогу.

Нагадаємо, що 24 квітня війська Росії з артилерії вдарили по місту Костянтинівка на Донеччині, внаслідок чого пошкоджені лінії електромереж.