СБУ спіймала корегувальника ударів РФ по Слов'янську і Краматорську

Підозрюваний. Фото: СБУ

СБУ затримала на Донеччині 55-річного інформатора ФСБ, який коригував російські удари по Силах оборони в районах Слов'янська та Краматорська.



За даними слідства, чоловік збирав розвіддані про запасні командні пункти, ремонтні бази, склади ЗСУ та позиції РЛС. Він передавав координати спочатку через проросійський чат-бот, а пізніше — безпосередньо агенту ФСБ, колишній місцевій мешканці, яка виїхала до РФ 2022 року.



Контррозвідка виявила зловмисника завчасно, тим самим зірвавши плани ворога. Його затримали за місцем проживання, у нього вилучили мобільний телефон із доказами співпраці з ФСБ.



Фігуранту повідомили про підозру за ч. 2 ст. 114-2 КК України. Він перебуває під вартою, йому загрожує до 8 років позбавлення волі.