Армія РФ намагалася прорвати оборону ЗСУ на Краматорському напрямку: росіяни втратили більшість солдатів та техніки

«Хороша енергетика»: Село в Молдові через війну РФ проти України домоглося нульових рахунків за електрику

Про те, як розумне село стало прикладом енергетичної незалежності, як йдуть справи з енергетикою в Молдові загалом, і яка ситуація в сусідніх Україні та Румунії, розбиралося видання ZdG.