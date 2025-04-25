Армія РФ намагалася прорвати оборону ЗСУ на Краматорському напрямку: росіяни втратили більшість солдатів та техніки

На Краматорському напрямку російські загарбники проводили штурмові дії у напрямках міста Часів Яр, сіл Предтечине та Біла Гора. Про це повідомили у пресслужбі оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця».
Для прориву українських оборонних рубежів ЗС РФ використали шість бронемашин та п'ять легкових автомобілів. Бійці ЗСУ завдали вогневого ураження по військах Росії. В результаті більшість особового складу та техніки окупантів знищена.
Нагадаємо, що ЗСУ просунулися у місті Торецьк Донецької області.