У Криму зафіксовано влучання БПЛА в будинок заступника голови Чечні

В окупованому Криму зафіксовано «приліт» дрона в житловий будинок, який, за даними руху «АТЕШ», належить заступнику глави Чечні Мураду Саїдову.



Інцидент стався вранці в місті Саки. Унаслідок падіння безпілотника пошкоджено будівлю і припарковані поруч автомобілі.



За інформацією «АТЕШ», це не був удар по цивільній цілі, а приклад неефективної роботи російської ППО.



Активісти руху додали, що інцидент — нагадування колаборантам і окупантам про необхідність покинути український Крим.

Нагадаємо, раніше в небі над Кримським півостровом зафіксовано проліт безпілотника. А Міноборони РФ заявило, що в ніч на 25 квітня над півостровом було збито 70 українських безпілотників.