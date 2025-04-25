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РФ намагається прорвати оборону ЗСУ в районі селища Багатир

25 квітня 2025, 11:55

РФ намагається прорвати оборону ЗСУ в районі селища Багатир

Наслідки обстрілу села Багатир 7 листопада 2023. Фото: прокуратура Донеччини Наслідки обстрілу села Багатир 7 листопада 2023. Фото: прокуратура Донеччини

На Курахівському напрямку російські війська зосередили зусилля в районі селища Багатир, яке відіграє важливу роль у системі оборони Сил оборони України. Про це повідомляє Telegram-канал «Офіцер+».

За словами автора, противник продовжує штурми виключно піхотою, практично без використання техніки. Раніше на цій ділянці фіксувалося застосування 1-2 БМП, зараз техніка практично не використовується.

«Тактика Росії залишається примітивною — масові атаки штурмової піхоти з розрахунком на прорив до українських позицій, проте успіхів не спостерігається», - йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу ЗСУ, на цій ділянці фронту за добу ворог здійснив 10 атак у районах населених пунктів Костянтинопіль, Привільне та в бік Розливу й Одрадного.

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