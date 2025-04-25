РФ намагається прорвати оборону ЗСУ в районі селища Багатир

Наслідки обстрілу села Багатир 7 листопада 2023. Фото: прокуратура Донеччини

На Курахівському напрямку російські війська зосередили зусилля в районі селища Багатир, яке відіграє важливу роль у системі оборони Сил оборони України. Про це повідомляє Telegram-канал «Офіцер+».



За словами автора, противник продовжує штурми виключно піхотою, практично без використання техніки. Раніше на цій ділянці фіксувалося застосування 1-2 БМП, зараз техніка практично не використовується.

«Тактика Росії залишається примітивною — масові атаки штурмової піхоти з розрахунком на прорив до українських позицій, проте успіхів не спостерігається», - йдеться в повідомленні.



За даними Генштабу ЗСУ, на цій ділянці фронту за добу ворог здійснив 10 атак у районах населених пунктів Костянтинопіль, Привільне та в бік Розливу й Одрадного.