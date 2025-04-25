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У Балашисі підірвали заступника начальника оперативного управління ГШ РФ

25 квітня 2025, 13:23

У Балашисі підірвали заступника начальника оперативного управління ГШ РФ

Момент вибуху. Фото: кадр із відео Момент вибуху. Фото: кадр із відео

Внаслідок підриву автомобіля у підмосковній Балашихі загинув Ярослав Москалик – заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗС РФ.

Інформацію підтвердив Слідчий комітет РФ. За даними СК, в автомобілі спрацював вибуховий пристрій із вражаючими елементами. Інцидент стався близько 10:40 біля будинку №2 на провулку Нестерова.

За інформацією видань Baza та інших ЗМІ, Москалик знаходився поряд із машиною в момент вибуху. Вибуховою хвилею його відкинуло на кілька метрів – від отриманих травм він помер. Слідство продовжує встановлювати деталі того, що сталося.

Довідка:

Ярослав Москалик згадується як учасник переговорів у Нормандському форматі з російської сторони у 2015 році. Згідно з даними сайту UncoveringWagner, у 2018 році він брав участь у контролі за поставками фосфатної руди з Сирії, що здійснювалися через російську компанію «Стройтрансгаз».

З 2015 року регулярно представляв РФ на міжнародних форумах. У 2021 році виступав на Московській конференції з міжнародної безпеки, де висвітлював ситуацію в Сирії в контексті Близького Сходу й Африки.

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