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СБУ спіймала агентку ФСБ, яка наводила удари по Київській області

25 квітня 2025, 14:00

СБУ спіймала агентку ФСБ, яка наводила удари по Київській області

Підозрювана у держзраді. Фото: СБУ Підозрювана у держзраді. Фото: СБУ

СБУ затримала агентку ФСБ, яка намагалася скоригувати удари РФ по Київщині. За даними слідства, 30-річна безробітна з Борисполя була завербована через Telegram-канал «швидкого заробітку».

Жінка отримала завдання встановити приховану Wi-Fi камеру з онлайн-трансляцією навпроти одного з військових об'єктів у столичному регіоні. Основною метою було відстеження активності Сил оборони та підрозділів СБУ.

Після отримання мінікамери та інструкцій від куратора, вона висунулася до об'єкта, але була затримана Службою безпеки «на гарячому». У неї вилучено техніку і телефон із доказами співпраці з ФСБ.

Також встановлено, що вона збирала інформацію про наслідки російських ударів, об'їжджаючи місця влучань.

Їй повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 КК України — державна зрада в умовах воєнного стану. Зловмисниці загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

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