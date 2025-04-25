У Брянську ліквідовано ключового розробника комплексу РЕБ «Красуха»

Євген Ритіков. Фото: ТГ-канал

У ніч на 18 квітня в Брянську було знищено Євгена Ритікова — керівника конструкторського бюро Брянського електромеханічного заводу. Про це повідомляє телеграм-канал WarArchive.



Його автомобіль вибухнув одразу після того, як він сів у нього разом із колегою, який, за попередньою інформацією, міг бути його заступником або помічником. Обидва загинули на місці.



Ритіков вважався ключовим фахівцем у сфері розробки російських комплексів радіоелектронної боротьби (РЕБ). Саме під його керівництвом велася робота над системами, включно з комплексом «Красуха», відомим своїм застосуванням у військових конфліктах.



За даними джерел, він відповідав за модернізацію «Красухи» і впровадження нових рішень у сфері РЕБ для потреб армії РФ.



Довідка:



У російській версії Wikipedia зазначено, що «Красуха-2» використовувалася російськими силами у війні на Донбасі з 2015 року. Також спостережна місія ОБСЄ у звіті від 11 серпня 2018 року повідомляла про присутність цього комплексу в районі окупованого населеного пункту Чорнухине Луганської області.