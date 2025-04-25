Поблизу Кремля: Росія внесла окуповані Маріуполь та Мелітополь до переліку «Міст військової слави»

Назви окупованих міст України у переліку «Міст військової слави» поблизу Кремля. Фото: кадр із відео

Російські окупанти внесли Маріуполь та Мелітополь до так званого переліку «Міст військової слави». Про це повідомили у пресслужбі Маріупольської міської ради.



Назви окупованих міст додали до пам'ятного комплексу «Міст військової слави» поблизу Кремля.



«Це чергова спроба нав'язати росіянам думку про «історичну приналежність» тимчасово окупованих українських міст, закріплюючи фальшивий наратив у суспільній свідомості», – зазначили у міськраді.

Нагадаємо, що в окупованому Маріуполі встановлюють герб Росії на 17-метровий монумент.