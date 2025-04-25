Росія після тижневої паузи відновила наступ на Часів Яр – ЗСУ

Ситуація у Часовому Яру. Фото: карта DeepState

На Краматорському напрямку та в самому місті Часів Яр близько тижня не було активних штурмових дій російських військ. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник оперативно-тактичного угруповання «Луганськ» Дмитро Запорожець.



За його словами, там окупанти переміщали особовий склад з метою накопичення та подальших штурмів.



«А вчора ворог намагався штурмувати з флангів – не по центральній частині міста, а з напрямків населених пунктів Калинівка та Іванівське», – сказав Запорожець.



Спікер ОТУ «Луганськ» зазначив, що ЗСУ зірвали ці штурмові дії.



«Там було задіяно до 10 одиниць техніки, зокрема шість бронемашин. Було активне застосування FPV-дронів та артилерії. Цей наступ був зірваний. І противник змушений був відступити, навіть не доїхавши до переднього краю», – додав він.

Нагадаємо, що армія РФ намагалася прорвати оборону ЗСУ на Краматорському напрямку, росіяни втратили більшість солдатів та техніки.