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На Донеччині загинув син заступниці голови ЦРУ: він воював на боці Росії – розслідування

25 квітня 2025, 16:21

На Донеччині загинув син заступниці голови ЦРУ: він воював на боці Росії – розслідування

Загиблий на війні проти України син заступниці голови ЦРУ Майкл Глосс. Фото: «Важливі історії» Загиблий на війні проти України син заступниці голови ЦРУ Майкл Глосс. Фото: «Важливі історії»

Син заступниці голови ЦРУ Майкл Глосс загинув в Україні як солдат російської армії. Про це йдеться у розслідуванні видання «Важливі історії».

21-річний Майкл Глосс – син нинішньої заступниці директора ЦРУ з цифрових інновацій Джуліан Галліни Глосс та ветерана Іраку Ларрі Глосса, який зараз створює безпечне програмне забезпечення для армії США та країн НАТО.

Майкл навчався у найбільш «зеленому» коледжі США, виходив на протести проти заборони абортів та на захист клімату. У 2023 році він вирішив стати мандрівником-хіпі, кинув навчання та поїхав у подорож світом. Він постив у соцмережах фото з хештегом #endukrainewar, вступив до антивоєнного хіпі-руху Rainbow family, їздив до табору екоактивістів та розгрібав завали після землетрусів у Туреччині.

Як згадує знайомий Глосса, згодом Майкл почав називати себе Хамзою, став прихильником Палестини, почав дивитися конспірологічні відео та заговорив про ідеї «багатополярного світу» та війни проти «гегемонії Заходу».

У Стамбулі Глосс зробив російську візу і поїхав у ще одну подорож: з півдня Росії до Москви. В дорозі він обзавівся прапором СРСР, створив обліковий запис VK, підписався на групи про Леніна, Сталіна та комунізм і постив відео з главою Кремля Володимиром Путіним. Однак у Росії Майкл мав проблеми з грошима – він не міг перевести їх з іноземних рахунків.

1 вересня 2023 року в одному з чатів Глосс написав, що його віза перестане діяти вже через тиждень. Через два дні він почав шукати у чатах житло у Відні та Братиславі. Проте 5 вересня запис із даними Майкла Олександра Глосса з'явився у базі ЄМІАС. Його адресою вказано пункт вербування на контракт на вулиці Яблочкова, а «квартирою» – кабінет медогляду під номером 302. Саме цю адресу вказували іноземцям, які приїжджали до Москви укладати контракт із Міноборони РФ та уїжджали воювати в Україну.

У наступні два тижні Глосс вже жив у тренувальному центрі «Авангард» в Підмосков'ї. Після двох тижнів тренувань в «Авангарді», не пізніше 23 вересня, групу Майкла, яка в основному складалася з громадян Непалу, вивезли на автобусі до військової частини 137-го полку Повітряно-десантних військ ЗС РФ у місті Рязань.

У грудні 2023 року Глосс поїхав на фронт в Україну. У цей момент підрозділи 137-го полку знаходилися на північний захід від міста Соледар у Донецькій області. Востаннє Глосс зайшов у Телеграм 14 березня 2024 року, а за два тижні 137-й полк ВДВ почав наступ на українські позиції.

Майкл загинув 4 квітня 2024 року – про це повідомила його родина у некролозі. Того ж дня, згідно з Телеграм-каналом 106-ї дивізії, до якої входить рязанський полк, десантники продовжували наступ у Донецькій області під селами Роздолівка та Веселе. Точні обставини загибелі Майкла невідомі.

Нагадаємо, що Росія внесла окуповані Маріуполь та Мелітополь до переліку «Місто військової слави».

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