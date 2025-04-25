Російські військові на смерть задавили цивільного в Новоазовську

Вантажівка РФ протаранила цивільний автомобіль. Фото: кадр із відео

В окупованому (з 2014 року) Новоазовську російські військові розчавили автомобіль, у якому перебував щонайменше один цивільний. За словами керівника Центру вивчення окупації Петра Андрющенка, людина загинула на місці.



«Вони вбивають усе і скрізь. Навіть після окупації», - прокоментував він подію.



Це не перший подібний інцидент на тимчасово окупованих територіях. Тим часом у Маріуполі російська влада планує знести вцілілі будівлі в історичному районі міста, продовжуючи руйнування міської ідентичності.