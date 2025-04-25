Удар по Павлограду: загинули батько та дочка, переселенці з Донецької області

Батько та маленька дочка, переселенці з Добропільського району Донецької області, загинули під час атаки російських дронів у Павлограді Дніпропетровської області. Удар російського безпілотника забрав також життя 76-річної жінки.

«Шахеди» атакували Павлоград о 5.30 ранку. За словами очевидців, безпілотників було кілька: один із них вибухнув у дворі, інший потрапив у квартиру на другому поверсі. Сім'я переселенців рятувалася від війни у безпечнішому Павлограді. Сестра загиблого чоловіка написала у себе в Instagram, що невістка вижила, але перебуває у дуже тяжкому стані — у реанімації з численними переломами та опіками.

Анастасія знаходиться на місці трагедії з самого ранку — її дочка живе поверхом вище за квартиру, в яку потрапив «Шахед».

«Моя донька постраждала. Вона не відповідала на телефонні виклики, ми приїхали, коли почули вибухи та дим. Тут усе горіло, палахкотіло. Мою дочку, якій 33 роки, витягували на мотузках. Знизу жили переселенці, там усе спалахнуло, родина загинула. Моя дочка зараз у лікарні, під крапельницями», — розповіла Анастасія.



Через високу задимленість людей евакуювали з дому через вікна.



Як розповіли співробітники ДСНС, людей, у тому числі 6-місячну дитину рятували за допомогою автодрабин.



Загалом через атаку на Павлоград постраждало 14 людей. Серед них — троє дітей: 6, 15 та 17 років. П'ятеро постраждалих залишаються у лікарні, з них троє — у тяжкому стані.

Російські війська продовжують активні наступальні дії поблизу адміністративного кордону Дніпропетровської області.