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Російські війська хочуть зробити суцільну лінію фронту по трасі «Мирноград-Костянтинівка» – ЗСУ

25 квітня 2025, 16:58

Російські війська хочуть зробити суцільну лінію фронту по трасі «Мирноград-Костянтинівка» – ЗСУ

Ситуація біля траси на Костянтинівку. Фото: карта DeepState Ситуація біля траси на Костянтинівку. Фото: карта DeepState

Армія РФ намагається вирівняти лінію фронту на Торецькому напрямку. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив спікер оперативно-тактичного угруповання «Луганськ» Дмитро Запорожець.

За його словами, окупанти це роблять для того, щоб підійти до міста Костянтинівка.

«Однак на сьогодні такі спроби ворогу не вдаються. Міцні підрозділи не дають противнику здійснити його задум. налагоджено. Основна мета – це вирівнювати по трасі «Мирноград-Костянтинівка», щоб це була суцільна лінія фронту. І таким чином будуть у ворога покращені й логістика, й взаємодія між підрозділами. Тобто ціла військову складова цього процесу буде у них налагоджена», – зазначив Запорожець.

Нагадаємо, що Росія після тижневої паузи відновила наступ на місто Часів Яр.

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